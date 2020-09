Spoeddebat over omstreden CDA-raadslid wakkert onrust in Dronten aan: ‘Ik begrijp niet waarom u aanblijft’

Het spoeddebat over het in opspraak geraakte CDA-raadslid Brenda Berghorst heeft de onrust binnen de Dronter politiek alleen maar groter gemaakt. Berghorst, die illegaal arbeidsmigranten huisvestte, gaf donderdagavond een verklaring die door meerdere partijen niet werden gepikt. ,,Ik geloof er geen barst van‘’, zei Suzanne Stoop (PvdA). De vraag is of het CDA-raadslid aanblijft na de zware kritiek.

Het was een lang, bij vlagen stevig, maar bovenal ongemakkelijk debat. De raadsleden spraken over de integriteit van iemand in hun midden en hadden daar zichtbaar moeite mee. ,,Naar‘’, zei Paul Vermast (GroenLinks). Stoop: ,,Akelig om hier in het openbaar over te moeten praten.‘’

Toch moest het gebeuren, vond de politiek, want de feiten liegen er niet om. Berghorst zet met haar uitzendbureau FlevoFlex sinds maart werknemers uit Oost-Europa in die werken voor akkerbouwers in de omgeving. Deze zomer bleek het raadslid illegaal arbeidsmigranten in caravans te huisvesten op haar terrein. Opvallend, omdat haar partij in dezelfde periode een motie steunde om de huisvesting van arbeidsmigranten juist te verbeteren. Bovendien had Berghorst verzuimd deze nevenfunctie te melden bij de gemeente.

,,Ik heb mezelf, het CDA en het aanzien van de raad beschadigd, dat besef ik maar al te goed‘’, zei ze tijdens het debat, dat behalve het CDA door alle partijen was aangevraagd. Het melden van de nevenfunctie was ze ‘in alle hectiek vergeten’. Over het onderdak bieden aan buitenlandse werknemers: ,,Ik moest snel improviseren in coronatijd. Uit voorzorg besloten we de nieuw aangekomen seizoenswerkers veertien dagen apart in quarantaine te houden. In het belang van de gezondheid van deze mensen.‘’

'Zwakke reactie'

,,Een zwakke reactie‘’, zei Peter Duvekot (SP). ,,We blijven verschillen over de ernst van de zaak.‘’ Waarom koos Berghorst niet voor een hotel in plaats van een caravan? Volgens Stoop stond de (korte) verklaring van Berghorst haaks op wat ze eerder in de pers had gezegd én op de uitleg van CDA-fractievoorzitter Siert Jan Lap in hetzelfde debat. ,,Het klopt gewoon niet wat er wordt gezegd, ik geloof er geen barst van‘’, zei ze bijna emotioneel.

Volgens Vermast zijn er zeker zes momenten geweest waarop Berghorst had moeten denken: ik ben niet goed bezig. Het huisvesten van de arbeidsmigranten, het niet aanvragen van een vergunning bij de gemeente en bij de eerdergenoemde motie, om er een paar te noemen. ,,Als het kwartje pas valt als de pers vragen stelt dan is er iets mis.‘’ Berghorst moet zichzelf afvragen of ze nog geschikt is als raadslid, zei hij. Duvekot deed er een schepje bovenop: ,, Wij (de SP-raadsleden) hadden onze functie neergelegd.‘’ Lazise Hillebregt (D66), na de verklaring van Berghorst: ,,Ik kan in alle eerlijkheid niet begrijpen waarom u tot de keuze komt om aan te blijven. Naast spijt had ik gehoopt op meer inzicht in uw handelen.‘’

Ook het CDA kreeg er overigens van langs. Deze partij had openheid van zaken moeten geven in plaats van zich te hullen in stilzwijgen. Stoop tegen Lap: ,,Stuur een app’je naar de fractievoorzitters en schrijf: kut, ik heb een probleem.’’ Lap betuigde spijt. ,,Dit is nieuw, ik hoop het nooit meer mee te maken.‘’

Quote Het openbaar bestuur is geschaad, ik vind daar wat van Jean Paul Gebben, Burgemeester Dronten

Burgemeester Jean Paul Gebben heeft meerdere gesprekken gehad met Berghorst en haar partij. Die zijn vertrouwelijk, benadrukte hij. Makkelijk was het niet, gaf hij aan. ,,Het gaat wel ergens over. Het openbaar bestuur is geschaad, ik vind daar wat van. Maar ik heb de afweging (om op te stappen, red.) bij hen (het CDA) gelaten.‘’

Uiteindelijk nam de raad een motie afkeuring aan, waarmee het vertrouwen in Berghorst tot het minimum is gedaald. Duvekot: ,,Een duidelijk signaal. We laten het aan het CDA om er iets mee te doen.‘’