Sportclubs in Dronten krijgen geen warmte van zwembad: veel te duur

Video Sander Nuij is 'oude man' na 15 uur in de slagkooi

11 februari Als hij zondagmorgen wakker wordt, voelt Sander Nuij (39) uit Dronten zich een stokoude man. Alles doet hem zeer en hij is misselijk. Geen wonder, hij heeft zaterdag 15 uur lang in een slagkooi gestaan en duizenden ballen van zich af gemept.