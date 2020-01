Staatssecretaris Broekers-Knol: ‘COA-medewerkers hebben verkrachte asielzoeker Elya geadviseerd aangifte te doen’

Schade rond jaarwisse­ling in Flevoland-Kam­pen loopt op tot tienduizen­den euro’s

19 januari De vijf gemeenten in de regio Flevoland-Kampen hebben in totaal zeker enkele tientallen duizenden euro’s aan schade geleden aan eigendommen, als gevolg van vuurwerk, carbidschieten of andere vernielingen rond de jaarwisseling. Met name in de Noordoostpolder gaat het schadebedrag de laatste jaren omhoog.