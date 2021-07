Stampvolle lijnbus van Walibi naar Harderwijk: extra drukte niet verwacht

Grote opluchting bij eigenaar van speciale machines na zeer grote brand in Dronten: 'Had veel erger kunnen aflopen’

29 mei Het had veel erger kunnen aflopen. Dat concluderen de eigenaar en huurders van het bedrijfscomplex in Dronten waar vrijdagavond een grote brand uitbrak. Voor zover bekend is er geen asbest vrijgekomen, landbouwmachines die in de loods stonden zijn snel naar buiten gereden. ,,Gelukkig maar, want deze machines koop je niet zomaar in de winkel.’’