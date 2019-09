Standbeeld van voetballer Hakim Ziyech in gemeentehuis Dronten is reële optie

Er is een reële optie dat voetballer Hakim Ziyech (26) een standbeeld krijgt in het vernieuwde gemeentehuis van zijn geboorteplaats Dronten. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Dronten over aankleding van de publiekshal en een toelichting daarop van gemeentewoordvoerster Margot van Staveren.

Via de enquête op www.ikpraatmee/dronten.nl vraagt de gemeente Dronten (41.000 inwoners) om mee te denken aan de indeling en inrichting van het vernieuwde gemeentehuis uit 1982, dat een facelift krijgt van liefst 25 miljoen euro.

Publiekshal

Margo van Staveren (omgevingsmanagement en communicatie gemeente Dronten) over de publiekshal: ,,Op onderwerpen waar het kan, betrekken we de inwoners van Dronten graag. Elk jaar bezoeken zo’n 35.000 mensen de publiekshal, de gemeente vindt het belangrijk dat het een plek wordt waar we bewoners op een moderne manier van dienst kunnen zijn en waar iedereen zich welkom voelt.’’

Daarom mogen de bewoners middels de enquête (die overigens door iedereen is in te vullen) meebeslissen over onder anderen de aankleding van de publiekshal. Daarbij kan volgens Van Staveren worden gedacht aan schilderijen, beeldbouwwerken en fotografie.

,,Sommige gemeenten laten een maquette zien van de stad, andere gemeenten richten een deel van de hal zo in dat bezoekers er koffie kunnen drinken of een computer kunnen gebruiken. Keuzes hangen samen met het karakter van een gemeenschap en ook bijvoorbeeld met wat er verder al in de buurt is aan faciliteiten.’’

Ziyech

Dronten geeft in de enquête een aantal interessante voorzetten op de vraag ‘Wat zijn volgens u de belangrijkste symbolen van onze gemeente?’ Bijvoorbeeld: Meerpaaldagen, Ketelhaven, Walibi, Defqon, Lowlands en dus Hakim Ziyech. ,,Maar het zijn slechts suggesties.’’

De uitkomsten van de enquête en het creatieve traject zullen in november worden gepubliceerd en zijn volgens Van Staveren bepalend voor wat er in de hal komt.

Op de vraag of een standbeeld van Hakim Ziyech een reële optie is: ,,Dat is aan de inwoners om te bepalen. De gemeenteraad heeft in juni besloten dat noch de gemeenteraad, noch het college van B&W zich mengt in de keuze voor een kunstwerk in de publiekshal.’’