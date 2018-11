Standhouders tegen verplaatsing weekmarkt Dronten

Marktkooplieden in Dronten zitten niet te wachten op een verplaatsing van de weekmarkt van het Meerpaalplein naar De Schans. ,,Het is een koude hoek.’’

De standhouders moesten onlangs uit de media vernemen dat de gemeente de weekmarkt wil verschuiven, schrijven ze in een brief aan de raad. Hemelsbreed een korte afstand, maar een andere hoek van het winkelcentrum. Volgens de gemeente is 60 procent van de standhouders vóór een verhuizing, zelf geven ze aan dat 60 procent juist op het Meerpaalplein wil blijven.

,,De marktmeester heeft een onderzoekje gehouden, hij vroeg of we voor of tegen zijn’’, zegt lijstenmaker Jan Kanis uit IJsselmuiden, die al 34 jaar op de markt in Dronten staat. ,,De meerderheid wil graag blijven, ik ook. Het Meerpaalplein is een evenementenplein en de markt is een sociaal gebeuren. Bovendien staan we daar beschut, De Schans is maar een koude hoek in de winter.’’ Twee andere argumenten van Kanis, die ook in de brief worden genoemd: op De Schans is nog geen permanente stroomvoorzieningen en een markt op deze plek gaat ten koste van een 'groot aantal parkeerplaatsen’.

Quote Er is minder ruimte op De Schans, het is passen en meten Jan Kanis, Lijstenmaker op de markt in Dronten

Volgens de gemeente ervaren inwoners de huidige markt, elke woensdag, niet als gezellig. Ook zou de omzet laag zijn. Bij evenementen op het Meerpaalplein staat de markt al op De Schans en de standhouders zouden hier profiteren van ‘klantentrekkers’ in de buurt, zoals supermarkten. Anders gezegd: mensen pakken de markt even mee als ze uit de winkel komen en naar de auto lopen. Ook staan de kramen hier dichter op elkaar en zou de markt 'knusser’ zijn. Kanis ziet dat eerste als een nadeel, zegt hij. ,,Er is minder ruimte, het is passen en meten.’’ Het verhuizen van de markt kost overigens 102.000 euro, onder meer voor het aanleggen van een stroomvoorziening.

