Steeds meer kinderen verdwijnen uit azc Dronten

Goed personeel vinden grootste uitdaging voor Dronter onderne­mers

12 januari Goed opgeleid en gemotiveerd personeel vinden wordt in dit nieuwe jaar een van de belangrijkste uitdagingen van ondernemers in Dronten. Dat zei voorzitter Martien Hermans van de Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) zaterdagavond tijdens zijn nieuwjaarsrede in de Meerpaal.