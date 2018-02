Steun voor bedrijven in buitengebied Dronten die snel internet willen

Met de subsidieregeling biedt de gemeente ondernemers een steuntje in de rug. Hoewel de laatste jaren het aanbod van internet in het buitengebied is toegenomen, meent het gemeentebestuur dat extra ondersteuning nodig is. De bedrijven die nog verstoken zijn van snel internet liggen vaak op een afgelegen plek of of in de bossen, waardoor bovengemiddelde investeringen nodig zijn om het internetsignaal te kunnen ontvangen.