Steward op Roggebotsluis in de zomermaanden

Vierdaagse Nijmegen populair­ste evenement van Nederland, Lowlands weer in de top 10

4 juli Lowlands staat ook dit jaar weer in de top-10 van de populairste evenementen in Nederland. Lowlands staat op de zevende plaats. Twee jaar geleden stond het festival nog op de vijfde plek. De Nijmeegse wandelvierdaagse is het populairste evenement van Nederland. Dat blijkt uit het Evenementen Merkenonderzoek 2018 van Hendrik Beerda Brand Consultancy.