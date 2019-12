Stichting uit Dronten daagt namens boeren staat voor de rechter en eist stikstofcijfers

Onstuimig herfstweer: buien met hagel en windstoten zorgen voor gladheid op de A6

8 december Het was een onstuimige zondagavond. Hevige buien met hagel, onweer en zware windstoten van 75-90 km/uur trokken over Nederland. In Flevoland zorgden de hagelbuien voor gladde en tijdelijke witte wegen.