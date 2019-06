Stilteplek in kerktoren Dronten komt in zicht

G­PS-die­ven duiken nu op in Flevoland, na eerdere inbraak­golf in de Achterhoek

31 mei In de nacht van woensdag op donderdag zijn bij meerdere agrarische bedrijven aan de Lisdoddeweg bij Lelystad GPS-systemen gestolen. De politie in Flevoland doet onderzoek en roept eventuele getuigen op hun informatie te delen. Ook zijn elders in de regio diefstallen gepleegd, zoals in het buitengebied van Dronten en in de Noordoostpolder.