Stralend zonnig weer in Dronten vandaag

Nieuw schip te water gelaten in Kampen

In Kampen is vandaag een nieuw schip, de MV Vertom Tomma van Vertom Groep, te water gelaten. Dat gebeurde op de werf van Thecla Bodewes Schipyards, de bouwer van het schip. Het is het derde ‘drogeladingschip’ uit een serie van tien schepen.