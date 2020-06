Studenten en tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerreinen in Dronten is geen optie

Maatschap­pe­lijk werkbe­drijf Impact besluit jaar met winst, maar corona baart zorgen: ‘Dat doet pijn’

6:30 Maatschappelijk werkbedrijf Impact, met vestigingen in Kampen en Dronten, heeft de boeken van vorig jaar gesloten met een positief resultaat van 123.000 euro. Daarmee is Impact een van de weinige voormalige sociale werkplaatsen die vrijwel op eigen kracht zwarte cijfers schrijft. Nu nog, want door de coronacrisis zijn er zorgen voor dit jaar.