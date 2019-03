Studenten in Dronten-Noord willen niet verhuizen: ‘Wij zitten hier goed’

Bloedprik­post Swifter­bant kan weer open

6:00 De bijna honderd trombosepatiënten in Swifterbant kunnen vanaf dinsdag 19 maart weer gewoon in hun eigen dorp bloed laten prikken voor onderzoek. Twee weken geleden werden zij geconfronteerd met de plotselinge sluiting van de bloedprikpost in het gezondheidscentrum omdat zorgverlener Atalmedial er om commerciële redenen geen been meer in zag. Dankzij een nieuwe samenwerking met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan de bloedprikpost weer open.