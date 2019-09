‘Supersnelrecht’ voor drugsbezit op festival is verleden tijd: verdachten krijgen nu ‘maatwerk’

Celstraf en behande­ling voor Zwolse scou­tinglei­der na aanranding jongetje (10) uit Kampen

5 september Een 40-jarige scoutingleider uit Zwolle is veroordeeld voor aanranding van een 10-jarig jongetje bij een scoutingkamp in Dronten. De man kreeg 270 dagen celstraf, waarvan 163 voorwaardelijk. De rest heeft hij al uitgezeten in voorarrest. In de proeftijd van drie jaar moet hij zich onder behandeling laten stellen, heeft hij een meldplicht bij de reclassering en mag hij geen contact zoeken met het slachtoffer.