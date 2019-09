Swifterbant verliest pionier-huisarts Theo van Dam

Oud-huisarts Theo van Dam uit Swifterbant is afgelopen zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens zijn opvolgers de grondlegger van de gezondheidszorg in de polder, onder meer als medeoprichter van het ziekenhuis in Lelystad en vanwege zijn rol in het opzetten van de jeugdgezondheidszorg.

De boerenzoon Van Dam kwam in 1970 als huisarts naar Swifterbant, dat toen nog maar een paar jaar bestond. Daarvoor werkte hij als militair geneeskundige en als arts in ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle. ,,Het was voor iedereen pionieren, er was niets. Er woonden vooral veel gezonde jonge stellen. Overal zag je dikke buiken. Hij was het meest druk met bevallingen, wel 120 per jaar”, zegt huisarts Paul Kemps. Het leidde ertoe dat Van Dam zich ook ging inspannen voor een goede jeugdgezondheidszorg.

Trauma’s

De inwoners mochten dan gezond zijn, er gebeurden wel veel ongelukken. ,,Er waren veel trauma’s door ongelukken in de landbouw. De machines waren toen nog niet zo goed als nu”, weet Kemps. Het fenomeen ‘polderblindheid’ zorgde eveneens voor veel ongelukken in het verkeer. Ook een goede vriend en collega, Jan Balten, kwam door en verkeersongeval om het leven. Hij moest er zelf naar toe om hulp te verlenen, vertelde Van Dam ooit in een interview.

Ziekenhuis

Met de groeiende polderbevolking groeide ook de noodzaak voor een ziekenhuis. ,,Omdat er dicht in de buurt geen alternatief was zijn we in 1973 begonnen met een voorbereidingsgroep”, vertelde Van Dam eind vorig jaar in een documentaire van het tv-programma EenVandaag. Tien jaar lang zette hij zich vrijwillig in als bestuurslid om het ziekenhuis van de grond te krijgen. Hij maakte ook de sluiting mee, die hem zeer aan het hart ging. ,,Het was een schok toen ik het hoorde. Ik dacht meteen: hoe moet dat met de mensen die afhankelijk zijn van dat ziekenhuis, hoe gaat het met hun zorg?”

Grondlegger

Volgens Kemps wordt Van Dam ook gezien als de grondlegger van wat bekend is komen te staan als ‘het Drontens model’. ,,Hij heeft hier een van de eerste gezondheidscentra van Nederland opgezet. Iedereen zelfstandig onder één dak, met korte lijnen onderling.” De laatste jaren wordt dit voorbeeld overal in den lande gevolgd.

Betrokken