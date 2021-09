SwifterwinT is het zat en haalt windmolen van boer uit Swifterbant weg ondanks hoger beroep

Akkerbou­wer in Swifter­bant moet windmolen weghalen van rechter, maar gaat in hoger beroep

31 augustus Akkerbouwer Peter van Dorsser gaat door met de strijd tegen het vervangen van een windmolen op zijn terrein in Swifterbant. De rechter heeft hem in een kort geding tegen SwifterwinT in het ongelijk gesteld en de windmolen moet van zijn terrein weg. Hij laat het daar echter niet bij zitten: zijn advocaat laat weten dat hij naar het gerechtshof stapt. Het is daarom onduidelijk of de windmolen snel weggehaald kan worden.