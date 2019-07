Swipen voor toekomst Spelwijk in Swifterbant

video update Wegverkeer kan weer over de A6, nu heeft scheep­vaart last van storing Ketelbrug

29 juli De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad heeft te maken met een storing. Aan het begin van de middag wilde de brug niet meer naar beneden waardoor doorgaand verkeer over de A6 onmogelijk was. Inmiddels is de brug weer naar beneden, maar daar heeft scheepvaart nu last van.