Taakstraf geëist tegen verdwenen ‘internetpester’

Het vermeende slachtoffer schakelde de misdaadjournalist in toen zij na het beëindigen van de relatie werd lastiggevallen door V.. Hij zou haar e-mail- en social media-accounts hebben gehackt en haar dat ook hebben laten weten. 'Ik kan overal in. Ik kan precies zien wat je allemaal doet', schreef hij.

Nadat ze haar spullen had gepakt en weer haar intrek nam in de miljonairsvilla van haar ouders, beschuldigde V. haar van inbraak. 'Ik kom nu naar je toe en ik maak je helemaal af', liet hij in een telefoongesprek weten. En als ze ‘zijn’ spullen niet terug wilde geven, dan zou hij een naaktfoto van de vrouw openbaar maken.

Peter R. de Vries

Het geschrokken slachtoffer besloot misdaadverslaggever De Vries in te schakelen. In de uitzending die hij maakte over de kwestie, werd duidelijk dat V. de zoon is van Flügel-oprichter Marcel V.. Die was in 2014 op zijn beurt hoofdverdachte in een grootschalig drugsonderzoek en schakelde ooit zelf ook De Vries in voor de mysterieuze verdwijning van zijn vader. Die zou zijn geliquideerd, al werd zijn lichaam nooit gevonden.

In de rechtszaal werd duidelijk dat al die familieperikelen de jongste V. niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij een onstuimige jeugd heeft gehad en erg agressief kon zijn. Zijn moeder zette hem het huis uit, waardoor hij op zijn achttiende dakloos raakte.

Oplichter van beroep

Om te overleven besloot de V. oplichter te worden van beroep. Op zijn strafblad staan dan ook allerlei veroordelingen voor dit soort kwesties. Zijn advocaat liet de rechtbank verder weten dat de jongen niet meer in Nederland is. 'Waar hij precies zit weet ik niet, want dat wil hij niet zeggen. Maar hij is in ieder geval in het buitenland.'

Volgens haar is V. een nieuw leven aan het opbouwen en heeft hij veel aan zichzelf gewerkt door middel van therapie. Ze liet de rechtbank weten dat de jongen in eerste instantie wel aanwezig wilde zijn bij de rechtszitting, maar dat zij hem waarschuwde dat er nog gevangenisstraffen openstaan.

'Dan liep hij de kans dat hij meteen zou worden aangehouden. Ik snap wel dat hij niet is komen opdagen.' Dat vormde voor de rechtbank wel een probleem. 'Nu kunnen we hem niet bereiken na de uitspraak.' Zijn advocaat liet weten dat dit via haar kan gaan. 'Noteer mijn adres maar als zijn adres.'

Werkstraf

Ook de officier zag een probleem in het vormen van zijn eis. Maar nadat de advocaat van V. hem ervan overtuigd had dat haar cliënt wel een werkstraf zou kunnen uitvoeren, besloot hij dat te eisen. 'Ik ken deze advocaat een beetje en als zij in haar cliënt gelooft, dan doe ik dat ook.'

Hij eiste wel een zware werkstraf. 'Het gaat hier om een ernstig feit dat iets doet met je veiligheid en vertrouwen in mensen', richtte hij het woord tot het slachtoffer. Volgens hem moet V. 200 uur werken en anders 10 dagen de cel in. Daarnaast vroeg hij de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op te leggen en een schadevergoeding van in totaal zo'n 18.000 euro.