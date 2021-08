Tankstation in Dronten vliegt in brand, omstander filmt explosie: ‘Nee joh!’

VIDEOBij een felle brand bij een tankstation van SuperTank aan De Noord in Dronten is vanmiddag minstens één gewonde gevallen. Een bestelauto vatte door nog onbekende oorzaak vlam tijdens het tanken. Het vuur greep daarbij in korte tijd snel om zich heen.

De brandweer is in allerijl naar het tankstation in Dronten gekomen om het vuur te bestrijden en ervoor te zorgen dat de vlammen niet in de pompinstallatie slaan. Tijdens het tanken van gas stond de bestelauto binnen een paar minuten in lichterlaaie, waarbij het vuur dreigde over te slaan. De bijbehorende winkel is direct gesloten.

Op beelden van omstanders is een flinke explosie te horen en een enorme steekvlam te zien:

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse om de vlammen te doven. Een hoogwerker uit Lelystad was eveneens onderweg omdat de overkapping van het tankstation ook beschadigd is geraakt. Inmiddels is de brand geblust, maar de schade is enorm.

,,We hebben uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand”, meldt Wim van Eck, woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Hoe de auto in de brand is geraakt is nog niet bekend.”

Brand bij de tankinstallatie van SuperTank aan De Noord in Dronten. De vlammen sloegen in korte tijd rap om zich heen.

Bij de brand is in ieder geval één gewonde met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is vooralsnog onduidelijk.

Omdat vlammen nogal hoog waren is ook de overkapping door de brandweer op eventueel achtergebleven gas gecontroleerd. Dat wat overgebleven is wordt voorzichtig ‘uitgebrand'.

Brandweer probeert het vuur te doven.

De bestelauto, de installatie en het dak liepen flinke schade op.