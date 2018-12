Te warm weer teistert populaire ijsbaan Flevonice: ‘Het had hier nu hartstikke druk moeten zijn’

Ze wijst naar de buizen met koelwater die duidelijk zichtbaar zijn onder de dunne laag ijs. ,,Dat is niet de bedoeling’’, zegt Kristel Pinkster, adjunct-directeur van Flevonice. ,,Hier had nu een goede ijsvloer moeten liggen, het had hier hartstikke druk moeten zijn’’. Het is een bittere pil voor Flevonice en honderden schaatsliefhebbers: de geplande opening op 1 december is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het te warme weer, de regen en de wind. Pinkster, met een knik naar het water dat over de baan golft: ,,Daarmee verdwijnt het ijs’’.