Tegenwind voor plannen 'nieuwe natuur' aan oostrand Dronten

Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente. Ook zou de communicatie van Dronten onder de maat zijn. 'Er is geen overleg met de omgeving geweest', valt te lezen. Wel heeft de gemeente afgelopen jaar drie brieven gestuurd, maar die leverden 'meer vragen en onzekerheden' op dan antwoorden. Verder was een informatiebijeenkomst aangekondigd voor februari, die niet heeft plaatsgevonden, schrijven de omwonenden.

Subsidiepot

Het plan voor de oostrand stamt uit 2013 en is een van de negentien Flevolandse projecten die het programma 'Nieuwe Natuur' vormen. Hier hangt een subsidiepot van in totaal 101 miljoen aan. Bedoeling is om gebieden, in dit geval stukken van het Reve-Abbertbos, grond aan de Stobbenweg en de Spijkweg, meer beleefbaar te maken. Zo komen er meer mogelijkheden voor agrariërs die tevens actief zijn in de recreatie. De verwachting is dat het aantal hectares aan landbouwgrond zal afnemen. De plannen zijn vergevorderd, maar het is nog onduidelijk wanneer de zogenaamde uitvoeringsovereenkomsten met de betrokken ondernemers worden gesloten. Dat meldde het college van Dronten in juli aan de raad.

Quote Vreemd dat de criteria vooraf niet bekend zijn gemaakt Ontevreden ondernemers en omwonenden aan de oostrand

Een groep, naar eigen zeggen, jonge ondernemers aan de rand van het gebied en omwonenden heeft aan de bel getrokken. Ze storen zich aan de in hun ogen slechte communicatie van de gemeente. Ze hebben 'mooie plannen' ontwikkeld voor het gebied, maar die zijn niet overgenomen. En ze begrijpen niet waarom. 'Vreemd dat de criteria vooraf niet bekend zijn gemaakt', schrijven ze hierover. Verder zijn ze bang dat het gebied 'totaal op slot' wordt gezet. 'Dat kan niet de bedoeling zijn.'

'Complex'