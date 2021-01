Telefoonroof in Swifterbant: dader springt in auto en vlucht

Voedsel­bank Dronten krijgt in coronajaar fors meer steun en schort subsidie­aan­vraag op

4 januari De Voedselbank in Dronten heeft in het afgelopen jaar fors meer giften gekregen dan vooraf was begroot. Zoveel meer, dat het bestuur besloten heeft om de al ingediende subsidieaanvraag bij de gemeente maar even op te schorten. ,,We willen geen geld oppotten’’, zegt voorzitter Frits Rutgers.