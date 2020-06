Terrassen in Dronten uit ‘coronaslaap’ met muziek en spelletjes

FNV in actie bij Polenhotel in Dronten voor betere woonomstan­dig­he­den arbeidsmi­gran­ten

18 juni FNV heeft vanmiddag samen met het Rode Kruis voedselpakketten uitgedeeld aan 200 arbeidsmigranten in een Polenhotel in Dronten. De grootste Nederlandse vakbond hoopt dat de werknemers in actie komen voor betere woonomstandigheden. Volgende week deelt FNV in Zeewolde ook voedselpakketten uit.