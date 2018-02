Test op Lowlands: dna helpt bij zoeken partner

Tegenpolen trekken elkaar aan: velen voelen het zo, en het is misschien ook wetenschappelijk te onderbouwen. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stellen dat op basis van een test tijdens festival Lowlands in Biddinghuizen.

Het bewijs voor de volkswijsheid zou in dna-profielen kunnen liggen. Uit eerder onderzoek bleek al dat apen elkaars genetische tegenpool extra aantrekkelijk vinden. ,,De grootste mix van genen geeft namelijk het beste nageslacht. En hoe iemands dna-profiel eruitziet bepalen we, heel onbewust, op basis van geur'', beschreef onderzoeker Karin van der Tuin van de afdeling Klinische Genetica van het LUMC eerder al. De vraagt was echter of zo'n selectie tegenwoordig nog mogelijk was gezien het gebruik van deodorant en parfum.

De onderzoekers kozen daarom voor vergelijkingsmateriaal: tijdens Lowlands in augustus 2017 verzamelden ze dna-monsters van 77 stelletjes en 282 vrijgezellen. In het laboratorium bleek dat het genetisch materiaal van partners meer onderling verschilde, dan dat van twee willekeurige festivalgangers.

Samenwonen

Er is wetenschappelijk gezien nog geen sluitend bewijs. Daarvoor had van meer stelletjes het dna bekeken moeten worden. ,,Dan hadden we bijvoorbeeld ook kunnen zien of stellen die langer samen zijn of samenwonen, meer van elkaar verschillen'', beschrijft Van der Tuin in een toelichting op het onderzoek.

Overigens hebben de meeste vrijgezellen die aan de test meededen, inmiddels een mailtje gekregen met hun beste 'match'. Althans, op basis van dna. ,, We zijn heel benieuwd hoe het hen nu vergaat. Over een paar weken vragen we ze daarom of de match tot een ontmoeting heeft geleid en kunnen we bepalen of degenen met een geslaagde date ook daadwerkelijk degenen zijn met de grootste verschillen in hun dna.”

