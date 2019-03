Tijdelijk geen nieuwe studenten en arbeidsmigranten in dorpskernen Dronten

Studenten zorgen al jaren voor overlast in Dronten-Noord. Eind vorig jaar meldde wethouder Peter van Bergen dat de klachten weer toenamen. Opvallend, want er is steeds meer aandacht voor de problemen. De gemeente werkt aan al enige tijd aan een ‘visie’ op de studenten- én arbeidsmigrantenhuisvesting. Oftewel, op welke plekken kunnen deze mensen het beste wonen? Rond de zomer hoopt Dronten antwoord te kunnen geven op deze vraag, aldus Van Bergen.

Dorpskernen

Tot die tijd zegt de gemeente nee tegen aanvragen voor het huisvesten van studenten- en arbeidsmigranten in de dorpskernen. Van Bergen: ,,Dat vinden we zuiver, lopende het onderzoek. Deze aanvragen kunnen in strijd zijn met de nieuwe visie.’’ Dit geldt overigens niet voor het centrum van Dronten, daar gelden andere regels voor. Hoe veel aanvragen er binnenkomen, kan de wethouder niet zeggen.

Verder probeert de gemeente om een groep 50 tot 60 studenten uit Dronten-Noord te verhuizen naar een tijdelijke locatie. ‘Om de grote concentratie aan studentenwoningen en daarmee de overlast terug te dringen’. De gemeente is in gesprek met de eigenaren van de woningen en andere betrokken partijen, zegt Van Bergen. Hij kan nog niet zeggen zeggen aan wat voor huisvesting de gemeente denkt. Tevens werkt de gemeente aan een accommodatie voor studenten op een andere, permanente plek. Ook hier kan de wethouder nog niets concreets over zeggen.

Rendierweg

Ondertussen heeft het bedrijf AMH (Arbeidsmigrantenhuisvesting) Flevoland het oog laten vallen op een boerderij aan de Rendierweg in Dronten. Het hoopt hier maximaal 300 buitenlandse werknemers te huisvesten. Deze boerderij was even in beeld als nieuw onderkomen voor XL de Ateliers, maar een verhuizing bleek financieel niet haalbaar. Het perceel is eigendom van het Rijk en in bruikleen bij de gemeente. AMH wil het kopen. AMH biedt op meerdere plekken in Flevoland onderdak aan arbeidsmigranten. Ook aan de Morinel in Dronten, waar omwonenden fel protesteerden. Eric Daniëls van AMH wil nog niet ingaan op de plannen. ,,Het is nog prematuur’’, zegt hij.