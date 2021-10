Toch een beetje ‘bazar’ voor de Open Hof

,,Het is een beetje ouderwets afdingen’’, lacht voorzitter Guido de Leeuw van de bazarcommissie over de gang van zaken deze zaterdagochtend. In een leegstaand bedrijfsgebouw aan Het Weerijs is de opbrengst van de inzameling voor de bazar van de afgelopen twee jaar zo’n beetje verzameld, en dat moest er na dit weekend ook weer uit want het bedrijfsgebouw is weer verhuurd.