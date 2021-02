Truck glijdt de berm in bij Swifterbant

Politie na openbreken van vier BMW’s in Dronten: ‘Stop je autosleu­tel in een blikje!’

2 februari De politie in Dronten meldt dat er in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 januari vier BMW’s zijn opengebroken in de wijken De Gilden en Het Palet. Daarbij zijn ingebouwde airbags en navigatiesystemen gedemonteerd en meegenomen.