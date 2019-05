Tulpenseizoen trekt recordaantal bezoekers naar Flevoland

Het tulpenseizoen trok een recordaantal van 150.000 bezoekers naar Flevoland. Door het mooie weer en de vroege bloei van de tulpen was de eerste piek al voor de officiële opening van de routes door Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder.

Het record komt door de Tulpenroute in de omgeving van Dronten. De vijfde editie trok in de afgelopen drie weken zo'n 70.000 bezoekers. Dat zijn er 20.000 meer dan het oude record van vorig jaar. ,,Er waren veel buitenlanders. We zagen veel Duitse en Belgische nummerplaten", aldus voorzitter Hans Vermeer.

Verplaatsing

Het Tulpenfestival trekt al jarenlang zo'n 80.000 bezoekers naar de Noordoostpolder. Een aantal dat dit jaar weer wordt gehaald, weet voorzitter Ellen Boonen. ,,We zagen wel een verplaatsing. Door het mooie weer kwamen veel bezoekers al voor de officiële opening en werd het na Pasen rustiger. In voorgaande jaren was het gelijkmatiger verdeeld.”

Voor de volgende editie wil Boonen beter kunnen inspelen op het weer en een vroege piek van bezoekers. ,,Dat we een aantal structurele activiteiten, zoals de informatiebalie en het pop up restaurant, al voor de officiële opening kunnen openen. Dit jaar hebben we ingespeeld op de vroege bloei, maar het kan beter.”

Schade

Punt van aandacht blijft de bezoekers die tussen de tulpen lopen en schade veroorzaken. ,,Daarvoor blijven we aandacht vragen. Ook in landelijk verband", zegt Corinne Groenenberg namens de Tulpenroute. ,,Er moet meer besef komen dat ze lopen tussen een gewas waar agrariërs geld mee verdienen.”