Twee formateurs aan de slag in Dronten

De raad is dinsdagavond akkoord gegaan met dit voorstel van de VVD, de grote winnaar van de verkiezingen. Ter Braak is onafhankelijk, Potters formeert namens de VVD. Dit duo probeert een college te smeden van de VVD, Leefbaar Dronten en de ChristenUnie.

Het CDA valt dus buiten de boot en dat zit de partij - jarenlang de grootste in Dronten - niet lekker. ,,Onbegrijpelijk'', zei fractievoorzitter Siert Jap Lap dinsdagavond. ,,Dit is niet aan de kiezer uit te leggen. We zijn de op een na grootste partij (na de VVD, red.) en worden aan de kant gezet.'' Later zwakte hij zijn woorden wat af: ,,Jammer, het is zoals het is.''