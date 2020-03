Twee inwoners van Dronten besmet met coronavirus

VIDEOBij twee inwoners van de gemeente Dronten is het coronavirus vastgesteld, daarmee is het coronavirus ook de gemeente Dronten binnengedrongen. Beide Drontenaren zitten in thuisisolatie.

Een 26-jarige vrouw uit Dronten is besmet geraakt via iemand die ook besmet is met het coronavirus. De 27-jarige partner van de vrouw is ook besmet, al is hij niet getest op het virus. ,,Wij weten zeker dat hij besmet is geraakt, namelijk door zijn eigen vrouw’’, aldus woordvoerder Sven van den Burg namens de GGD Flevoland.

De bevestiging van de test van de 26-jarige vrouw uit Dronten kwam donderdagavond binnen bij GGD Flevoland. ,,Het contactonderzoek is afgerond, de vrouw heeft geen sociaal contact met derden gehad nadat zij ziek werd”, aldus een woordvoerder van de GGD.

In de provincie Flevoland hebben alleen de gemeenten Noordoostpolder en Urk tot dusver nog geen inwoners die positief zijn getest op het coronavirus.

Ziekenhuis

GGD Flevoland maakte gisteren bekend dat een 61-jarige man uit Lelystad is besmet met het coronavirus. De man kwam dinsdag met klachten binnen in het ziekenhuis van Almere. Pas later werd duidelijk dat de Lelystedeling besmet was met het coronavirus. Hij verblijft sindsdien in quarantaine in het ziekenhuis.

Skioord

Een 55-jarige vrouw uit Lelystad werd eerder in de week ook positief getest op het coronavirus. De Lelystedelinge liep het virus op in een skioord in Oostenrijk en verblijft sindsdien in thuisisolatie. Haar contacten zijn door de GGD eveneens in beeld gebracht en benodigde maatregelen zijn met hen besproken. De GGD monitort gedurende 14 dagen dagelijks de gezondheidssituatie van deze contacten. De echtgenoot van de 55-jarige vrouw liet woensdag aan de Stentor weten dat de twee nu afzonderlijk van elkaar leven.,,Ik zet haar eten voor de slaapkamer.’’

Bij een gezin uit Zeewolde werd eerder al de ziekte vastgesteld. Het dorp reageerde nuchter op die besmetting. Bij twee inwoners van Almere werd ook al het virus aangetroffen. Eén Almeerder is inmiddels hersteld.