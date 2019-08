Twee mannen opgepakt na grote zoekactie vanwege vermist tienermeisje in Dronten

Vakantie­kaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten

22 augustus De werkdruk is hoog, de lonen zijn laag. De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie met vakantiekaarten gehouden. Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende kaarten van medewerkers in Harderwijk, Lelystad en Dronten in ontvangst.