Twee minuten stilte in de deuropening op 4 mei in Dronten

Horeca ontbreekt in toespraak Rutte, tot ergernis van restaurant­hou­der Liesbeth uit Dronten

21 april Horeca in Nederland komt niet in aanmerking voor een versoepeling van de coronamaatregelen, heeft minister-president Mark Rutte zojuist bekend gemaakt. Liesbeth Pruim van restaurant Thuis eten & wonen in Dronten kijkt daar niet van op. Dat de term horeca in het geheel niet in de toespraak van de premier steekt. ,,Blijkbaar zit er lading op.”