Uienkweker in Swifterbant kan bedrijfswoning bouwen, ondanks bezwaar buurvrouw

Pompoenen- en uienkweker Thijs de Jong (30) kan beginnen met heien voor de bouw van zijn bedrijfswoning aan de Tarpanweg in Swifterbant. Want de Raad van State heeft vandaag met een einduitspraak alle bezwaren van de naaste buren van tafel geveegd.

De hoogste bestuursrechter is het niet eens met buurvrouw I. Leijten, dat De Jongs bedrijf geen volwaardig agrarisch bedrijf is. Want de gemeente Dronten staat in principe bij elk agrarisch bedrijf in het buitengebied een bedrijfswoning toe.

Volgens Leijten heeft De Jong tot nu toe alleen een opslagloods aan de Tarpanweg, waarin hij elders geteelde uien en pompoenen bewerkt, verpakt en opslaat. De Raad van State vindt het evenwel geen probleem dat de loods niet direct grenst aan de kweekakkers van De Jong. Die liggen verderop verspreid in de polder.

De gemeente en De Jonge hebben voldoende aangetoond dat het akkerbouwbedrijf zelf geteelde producten in de loods bewerkt en opslaat, aldus de Raad van State. Verder vindt het bestuursrechtscollege de bedrijfswoning voor de loods een prima locatie. Het verwijt van de buurvrouw - ze is dochter van een pionierboer uit de droogleggingstijd - dat haar uitzicht onherstelbaar wordt aangetast, valt enigszins in het water.

15 meter hoog

Want het bestemmingsplan staat op die plek vlak bij de buren sowieso al 15 meter hoge bedrijfsloodsen toe. De woning van De Jong wordt slechts 7 meter hoog en minder omvangrijk dan een nieuwe loods. Bovendien is het standaardjurisprudentie dat niemand in Nederland een eeuwigdurend recht op vrij uitzicht heeft.

In ieder geval kan De Jong na deze uitspraak aan de slag. Er loopt overigens nog wel een civiele rechtszaak tussen De Jong en de buren, over het gebruik van de grond waarop de woning moet komen. Volgens de buurvrouw is bij de verkoop van de grond in 1999 aan een eerdere eigenaar dan De Jong privaatrechtelijk bedongen dat er nooit op de plek van de bedrijfswoning zou worden gebouwd. Maar die procedure vindt de Raad van State geen reden om het plan bestuursrechtelijk af te keuren. Dat betekent dat De Jong kan bouwen.

