Van incest verdachte Drontenaar (48) ontkent misbruik van zijn dochter en wijst opa als schuldige aan

Een seksverslaving, een hernia, blowen, drank en een slecht seksleven met zijn vrouw; de 48-jarige Barend H. uit Dronten maakte niet een heel goede periode door tussen 2014 en 2016. Of dat er allemaal voor zorgde dat hij zijn dochtertje in die periode misbruikte? Hij zegt zelf van niet.

Maar het meisje -dat vier was toen het vermeende misbruik begon- vertelt wat anders. De zaak kwam aan het licht toen haar opa en oma een tijdje logeerden bij de familie. Opa douchte met het meisje en schrok zich een hoedje toen ze allemaal ‘ongepaste’ dingen bij hem wilde doen. ‘Dat doe ik ook altijd bij papa’, had ze gezegd.

Bij het naar bed brengen, gebeurde er weer iets opvallends en toen was de maat vol. Opa schakelde de politie in. Het meisje verklaarde vervolgens zeer gedetailleerd over het misbruik, dat volgens haar meerdere keren was voorgevallen. H. verklaarde wisselend bij de politie. De ene keer ontkende hij, de andere keer zei hij dat er wel eens wat was gebeurd op haar initiatief. En dat hij haar toen had gestopt en streng had toegesproken.

‘Per ongeluk’

Tijdens de rechtszitting woensdag in de Lelystadse rechtbank vertelde hij dat als er al iets was gebeurd, dat dat dan per ongeluk moet zijn geweest. ,,Tijdens het douchen bijvoorbeeld of bij het stoeien. Ze was nogal beweeglijk, dus dan raakte ik haar misschien per ongeluk aan op ongepaste plekken.’’

Volgens H. is de opa van het meisje -zijn schoonvader- mogelijk de dader van het misbruik waar zij over heeft verteld. ,,Hij heeft dat ook gedaan met zijn eigen dochter vroeger, weet ik van mijn ex. En mijn dochter was heel bang voor hem. Ik heb er spijt van dat ik daar niet eerder wat aan heb gedaan.’’

De officier van justitie schoof die beschuldiging echter van tafel. Wat haar betreft heeft de Drontenaar zelf zijn dochter misbruikt. Vooral ook omdat zij er zo expliciet over verklaarde. En dat ze in een tweede verhoor over de rol van haar opa heel standvastig was: papa had het gedaan.

Behandeling

Ze eiste twee jaar cel tegen H., waarvan een jaar voorwaardelijk. Daarnaast wil ze dat hij zich laat behandelen voor zijn mogelijke seksuele problemen. De man moet volgens deskundigen ook worden onderzocht op een laag IQ om te kijken of daar begeleiding bij nodig is.

Hij is inmiddels in ieder geval weg bij zijn vrouw. Dat heeft volgens hem echter niks te maken met deze zaak. De Drontenaar ziet zijn dochtertje alleen nog onder begeleiding en dat gaat volgens hem ‘hartstikke goed’. Zijn zoontje wil hem niet meer zien, vertelde hij ter zitting. ,,Die zou bang voor me zijn, na alles wat er gebeurd is.’’