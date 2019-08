Van overval op Jumbo verdachte Drontenaar blijft voorlopig in cel

Khalid E. zou de Jumbo aan de Wardhof en de New York Pizza aan Het Ruim hebben overvallen. Na de overval op de New York Pizza, de buit was 800 euro, werd een vingerafdruk van E. gevonden op de kassalade. De officier van justitie laat momenteel onderzoeken of er ook nog een dna-match is met de man. Dat zou de zaak tegen de Drontenaar aanzienlijk sterker maken, aangezien hij ontkent. ,,Ik ben het niet geweest’’, herhaalde hij dinsdag nog eens in de Lelystadse rechtbank. ,,Dit is een grote vergissing.’’