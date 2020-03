Van Werven zit ‘op slot’ en wil fors uitbreiden in Biddinghuizen

Gesprekken over toekomst kerkcen­trum Open Hof in Dronten

28 februari De komende tijd zullen de nodige gesprekken worden gehouden over de toekomst van kerkcentrum Open Hof in Dronten. De Protestantse Gemeente Dronten heeft besloten vanaf 2022 haar kerkelijke activiteiten te concentreren in kerkgebouw De Ark en wil daarom kijken of het bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties onderdak kan bieden.