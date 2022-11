Vanaf vandaag wordt het vluchtelingendorp in Biddinghuizen bewoond: zo ziet het eruit

Brugklas­sers tonen berouw na afsteken illegaal vuurwerk op school­feest in Emmeloord: ‘Super stom’

Brugklassers in Emmeloord hebben het boetekleed aangetrokken, omdat ze zijn betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk. Op dat moment was er een schoolfeest in volle gang. ,,Het had fout kunnen aflopen, want de lont was te kort.’’

31 oktober