Vandaag kans op bewolkte dag in Dronten

Witte rook in Flevoland, vijf partijen bereiken coalitieak­koord: ‘We gunden elkaar iets’

In de provincie Flevoland is een coalitieakkoord bereikt. Het nieuwe bestuur bestaat uit BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. ,,We hebben nergens een verschrikkelijke strijd over gehad", zegt BBB-fractievoorzitter Anja Keuter.