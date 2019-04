Vandalen gaan tekeer in Swifterbant: ‘Ze hebben gewoon tegels uit het plein getrokken en tegen de ruiten gesmeten’

Agenten geschopt, geslagen en vastgehou­den in Swifter­bant: ‘Triest dat dit gebeurt’

30 maart ‘Volstrekt ontoelaatbaar’. Dat zegt de politiek in Dronten over een incident in Swifterbant, waarbij agenten werden vastgehouden en geslagen. ,,Geweld tegen agenten, dat doe je gewoon niet’’, vult Carl Swillens van eetcafé De Huijskamer aan.