Vandalen gaan weer los in Swifterbant, kerstverlichting moet het ontgelden

,,Het gaat maar door’’, zegt Monica Knaap van kapsalon Your Look over de vernielingen. ,,Gelukkig is de kerstverlichting nog bruikbaar. Maar ja, we hebben betere dingen te doen dan steeds lampjes ophangen.’’ Bakker Michiel Tietema: ,,Aan onze kant van het winkelcentrum moeten we de verlichting nog ophangen. Eigenlijk heb ik daar geen zin meer in.’’