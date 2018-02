Vandalen vernielen zorgvuldig geprepareerd ijsbaantje in Dronten

Het had zo mooi kunnen zijn, een ijsbaantje in het hart van de Kruidenwijk in Dronten. Maar het mocht niet zo zijn. Voor er goed en wel op geschaatst kon worden, is de ijsvloer al vernield.

Het komt dit jaar niet meer goed met het ijsbaantje, aangelegd op een basketbalveldje aan de Lancasterdreef. ,,Het is mislukt'', zegt Sonja Plomp, de drijvende kracht achter het ijsbaantje. ,,Misschien volgend jaar. Eerst maar eens in gesprek met de buurtsportcoach en de jeugdagent. Ik heb geen zin in herhaling.''

Twee weken geleden was het veldje onder water gezet met 42.000 liter water. IJskoud water, deels afkomstig uit de Lage Vaart. ,,Als het meezit hebben we maandag of dinsdag een solide ijsbaan'', meldde Plomp op Facebook. Een paar jongens leefden zich uit de op de baan, maar zo'n ramp was dat niet omdat de vorst niet doorzette. Afgelopen zaterdag zag het er wel goed uit, het tochtje van een dronken fietser kon de baan nog wel lijden. Maar een dag later is van de voorpret niets meer over. De tieners die twee weken geleden de baan hadden vernield, sloopten de ijsvloer nog een keer.

Boos

Plomp sprak de vandalen er nog op aan, zegt ze. ,,Dan kun je boos worden en loopt het uit de hand. Of je kunt rustig blijven, weglopen en concluderen dat het is mislukt. Ik heb voor dat laatste gekozen.'' Kinderen die ook getuigen waren van de 'slooppartij' zijn haar nog bijgevallen. ,,Ze riepen nog dat die tieners de ijspret bedierven van kinderen die geen geld hebben voor bezoek aan een ijsbaan. Het hielp allemaal niets.''

IJs vliegt om de oren

Het baantje was aangelegd met subsidie van de gemeente Dronten. Twee buurtbewoonsters hadden in 2016 daarvoor al subsidie gevraagd. Ze kregen budget, maar omdat er toen geen vorst was, bleef het geld staan. Plomp wilde er dit jaar wel werk van maken. ,,Zondag heb ik nog een vrouw naar de kringloop gestuurd omdat daar alles te koop was met 50 procent korting. Koopt ze een paar schaatsen en vervolgens vliegt haar hier het ijs om de oren.''