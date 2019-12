Vastgoedorganisatie MAC3PARK uit Flevoland krijgt nieuwe directeur

Meine Breemhaar begon in 1998 met MAC3PARK. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere vastgoedorganisaties van Nederland. MAC3PARK beschikt op ruim dertig locaties, voornamelijk in Flevoland en directe omgeving gevestigd, over 180.000 vierkante meter vloeroppervlak en 35 hectare industriegrond.

Combineren

Breemhaar (59) is eigenaar van tientallen bedrijven. ,,Mensen denken soms dat ik alleen maar bezig was met MAC3PARK, maar dat was eigenlijk maar een paar uur in de week. We hebben alleen grotere ambities, waardoor het nog drukker gaat worden. Daardoor is het voor mij niet meer te combineren met de andere bedrijven’’, verklaart hij.

MAC3PARK is ook bekend vanwege de naam van de thuishaven van PEC Zwolle. Het bedrijf is tot 2024 nog de naamgever van het stadion, Breemhaar geeft aan dat dit niet zal veranderen door de nieuwe directeur.

Generatie

Breemhaar blijft nog wel eigenaar en vertrekt ook niet als aandeelhouder van het bedrijf. Hij is blij dat er een opvolger is gevonden: ,,Marian is haar hele carrière al actief in het vastgoed. Zij vertegenwoordigt een nieuwe generatie managers en is klaar voor de volgende groeifase van MAC3PARK.’’

Marian Mulder (38) is afkomstig van Metafoor Vastgoed en Software uit de KMM Groep, een zusterorganisatie van MAC3PARK. Beide takken behoren tot het overkoepelende Breemhaar Beheer. Met ingang van 1 januari 2020 is ze benoemd tot directeur.