Veertien bezoekers Lowlands opgepakt vanwege drugsbezit

PEC speelde ook de hoofdrol bij de eerste grote voetbal­veld­slag van Nederland: ‘Een lynchpar­tij’

Een ouderwetse lynchpartij. Zo wordt de eerste grote voetbalveldslag van Nederland genoemd, die op 19 december 1926 begint in IJsselmuiden, escaleert in Kampen en eindigt in Zwolle. Over hoe het die dag - met toen ook al PEC in de hoofdrol - zo mis kon gaan en waarom juist daar. ,,Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen.”