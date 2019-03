Veiling oude achtbaan Walibi levert 10 mille op voor Stichting Opkikker

Bewegings­ach­ter­stand Dronter jeugd onder de loep

15 maart Een onderzoek op alle basisscholen in de gemeente Dronten moet inzicht geven in de aard en de omvang van kinderen met bewegingsachterstand. De uitkomsten gaan de basis vormen voor een uitgekiend aanbod door sportverenigingen en andere sportaanbieders dat kinderen moet aanzetten tot meer bewegen. Dat is een van de speerpunten die is vastgelegd in het eerste Uitvoeringsplan Sportbeleid.