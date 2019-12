Verbouwing gemeentehuis Dronten officieel van start

De opdrachten zijn nu echt definitief, dus de verbouwing van het gemeentehuis van Dronten is ook officieel van start gegaan. Het gebouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 weer in gebruik genomen na een flinke opknapbeurt.

Woensdag heeft wethouder Roelof Siepel namens de gemeente Dronten de definitieve opdrachten voor de verbouwing van het gemeentehuis ondertekend, in het bijzijn van een aantal betrokken partijen, in de al deels gesloopte hal van het gemeentehuis. Na de vaststelling van het definitieve ontwerp, vorige week door het college van burgemeester en wethouders, was de ondertekening de laatste stap in het proces rond het ontwerp van de renovatie.

De wethouder stond bij de ondertekening stil bij het proces dat tot het ontwerp heeft geleid: ,,Ik ben er enorm enthousiast over dat er een ontwerp uit is gekomen dat ruimte biedt aan een moderne wijze van dienstverlening in een energieneutrale omgeving. Zo kunnen we er als moderne dienstverlener weer decennia tegen.’’

Traject

Met de gemeenteraad is een apart traject doorlopen over de inrichting van de raad- en trouwzaal. De raad heeft in haar vergadering van eind november ingestemd met de indeling van de raadzaal. Het proces omtrent de publiekshal is daarnaast afgestemd met ambtenaren en andere partijen.