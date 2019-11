Verdachte van twee overvallen in Dronten naar Pieter Baan Centrum

De 23-jarige verdachte van twee gewapende overvallen in Dronten in maart dit jaar gaat ter observatie naar het Pieter Baan Centrum. Dat besloot de rechtbank in Lelystad vrijdag.

Op 11 maart werd de Jumbo supermarkt aan de Wardhof in Dronten overvallen. De dader bedreigde een medewerker met een vuurwapen en een honkbalknuppel. ,,Ik wil geld’', snauwde de overvaller de medewerker toe. Op 27 maart was er opnieuw een gewapende overval in Dronten. Ditmaal was een filiaal van New York Pizza het doelwit. In mei werd Khalid E.S. uit Dronten in Eindhoven opgepakt. Het Openbaar Ministerie ziet in hem de dader van beide overvallen.

Herhaling

De officier van justitie acht de kans dat S. opnieuw over de schreef gaat in als hoog. Ook omdat in de Penitentiaire Inrichting hij in mei en juni medewerkers met de dood bedreigde. ,,Nederland gaat branden, net als jullie in Irak hebben aangedaan. Jullie gaan me nog wel zien op het Journaal, let op mijn woorden’', zou hij gezegd hebben. Omdat S. onvoldoende meewerkte aan onderzoeken door een psycholoog en de reclassering is observatie in het PBC noodzakelijk, aldus de officier.

Advocaat Rosalie Rijkhoff was het daarmee oneens. Zo kwam de psycholoog wel tot een rapport. De rechtbank acht zich echter onvoldoende voorgelicht en stemde in met het verzoek van de officier. Onduidelijk is wanneer de strafzaak wordt afgehandeld.