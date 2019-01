Verdachten moordzaak Esther Paul komen uit Amsterdamse onderwereld

Update + Video Peperdure racefiet­sen geroofd bij inbraak in Biddinghui­zen: ‘Ik ben er misselijk van’

15:59 Foute boel. Wilfred Klamer beseft het direct als het inbraakalarm donderdagnacht drie meldingen afgeeft. Vijf minuten later is hij in zijn fietsenwinkel in Biddinghuizen. De etalage is leeg, twintig exclusieve fietsen zijn geroofd.