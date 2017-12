'Vervoersverbod treft onnodig pluimvee bij Harderwijk'

Na het uitbreken van de vogelgriep in een eendenstal bij Biddinghuizen stelde LNV een vervoersverbod in rond de besmetting. In een straal van tien kilometer rond het bedrijf mogen geen eieren, pluimvee en mest worden vervoerd. Harderwijk en Hierden (waar relatief veel pluimvee is) bevinden zich buiten die cirkel, maar toch staan er verbodsborden bij de N302 vlakbij Harderwijk en Hierden. Onnodig, vindt Van Schaik. ,,Bedrijven worden onterecht geconfronteerd met kosten en rompslomp rond ontheffingsaanvragen.''

Nog niet eerder

Het zal niet de laatste keer zijn dat de regio te maken heeft met de vogelgriep. Het lijkt erop dat het virus dat vorige week toesloeg bij Biddinghuizen het jaarrond in Europa is gebleven, zegt hoogleraar en epidemioloog Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht (UU). ,,Het zou voor het eerst zijn dat een hoogpathogeen (dus heel besmettelijk, red.) virus in staat is langere tijd in een gastheer te verblijven. Dat hebben we nog niet eerder gezien hier.’’

Het betekent dat de dreiging van uitbraken continu op de loer ligt. De UU heeft samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam subsidie aangevraagd om daar onderzoek naar te kunnen doen, zegt Stegeman. Tot nu toe liftte het vogelgriepvirus vanuit onder meer Azië en de Baltische Staten mee met trekvogels richting West-Europa.

16.000 eenden

De besmetting dit jaar aan de Alikruikweg bij Biddinghuizen kostte 16.000 vleeseenden de kop. Maar tot nu toe is het bij deze haard gebleven. Voordeel van het nadeel: het gebeurt in een gebied met relatief weinig pluimveehouderijen: in totaal vijf in een straal van tien kilometer. In een gebied met veel pluimveehouderijen heb je echt een groot probleem. Stegeman: ,,Als dit gebeurt in de Gelderse Vallei, moet je als overheid heel snel handelen en snel ruimen. Maar wel volgens heel strenge hygiëneprotocollen.’’ En hopen dat het virus zich niet via stofdeeltjes verspreidt. ,,Want dat kan ook nog gebeuren.’’

Op scherp

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat staan op scherp, laten woordvoerders weten. Medewerkers kijken uit naar groepjes dode vogels in het water. Ook de dierenambulance staat paraat. Ook al mogen geen versufte waterdieren vervoeren vanwege het vervoersverbod. Net als vorig jaar. ,,Ik had er slapeloze nachten van'', zegt een medewerkster. ,,Al die dieren die we niet konden helpen.''