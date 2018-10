Vijf dilemma's voor Aat de Jonge: 'Het mag wel wat pittiger in Dronten'

Houten of Dronten?

,,Als ik eerlijk ben was Houten (1992-2000) bestuurlijk de meest boeiende periode. Het was bijzonder vanwege de Vinex-opgave, een brok dynamiek. We hadden een opdracht als gemeente, maar geen grond, geen geld, geen plan. En we moesten binnen twee jaar beginnen."

,,Dronten is dynamisch op een andere manier. Ik kwam hier in een moeilijke periode binnen. Het ging alleen maar over de nieuwe Meerpaal. De filosofie was: we brengen alle instanties onder in dat gebouw. Willen ze niet, dan krijgen ze geen subsidie. Een snoeihard beleid. Het woedde in de samenleving. Ik werd op straat bejegend: 'Dit moet stoppen!' Ach, ik hoefde alleen maar te luisteren. Mijn ervaring vanuit Houten was handig."

,,De Meerpaal hield de mensen destijds meer bezig dan die kwestie van vorig jaar (waarbij de twee CDA-wethouders opstapten, red.). Ik blijf zeggen: het was crisis binnen het CDA, daar is de boel ontploft. Hoe het in het college ging? Het was wel eens pittig. Maar ik herken me niet in de argumenten dat er geen vertrouwen was. Ik zag het opstappen van de wethouders totaal niet aankomen. Goed, ik ben niet doof en blind. Ik zag dat er in de raad iets groeide. Er lag een motie van wantrouwen klaar, een tweede was misschien onderweg."

,,De gemeenteraad is constructief, men luistert naar elkaar. Het mag wel eens pittiger. Ik snap best dat je consensus zoekt, maar men wil het hier soms wel erg graag en erg snel.''

Flevoland of Overijssel?

,,Dat is geen tegenstelling. Dronten is ingedeeld bij Flevoland, we hebben hier zaken te doen. Maar als er een hernieuwd wetsontwerp komt voor een provinciale herindeling dan vind ik dat Dronten moet kiezen voor het oosten."

,,Toen ik hier kwam, stonden Kampen en Dronten met de rug naar elkaar toe. De band is nu stukken beter, ook dankzij de Hanzelijn. Zeker, we hebben wel eens discussie. Over het azc bijvoorbeeld. Ik zou verder willen dat de band met Elburg verdiept. We moeten het water als verbinding zien, niet als scheidslijn. We hebben 700.000 overnachtingen aan deze kant, toch blijft het moeilijk om dit gebied te promoten. Op de Veluwe, dat oude merk, moet ook een slag worden gemaakt. Laten we samen het hele watergebied promoten.''

Spraakmakend of geliefd?

,,Makkelijk, dat is de combinatie. Als je spraakmakend bent, dan word je ook wel geliefd. Hoewel, ik ben niet bij iedereen geliefd. Mijn inzet voor minder geluidsoverlast van Lelystad Airport maakt me bij sommigen gehaat, dat voel ik vooral buiten Dronten. Mede dankzij die inzet - een klein beetje dan - is de opening van het vliegveld uitgesteld. Neutraal, dat is het ergste wat ze over je kunnen zeggen als burgemeester. Een burgemeester moet onafhankelijk zijn, dat is iets anders. Nee, ik ben geen grijze muis. Ik vond veertien jaar geleden dat Dronten smoel moest krijgen. Ik hoop dat dat wordt voortgezet.''

Terug naar het CDA of terug naar de (opvolger van) de Alders Tafel?

,,De keuze voor het CDA heb ik zelf in de hand, op het overlegorgaan (voor Lelystad Airport) heb ik geen invloed meer. De Alders Tafel is snel opgeheven nadat Dronten eruit is gestapt (de gemeente vond het overleg niet transparant genoeg, red.). Een nieuw jasje is er nog niet. Als 'ie ons past, vind ik dat we weer moeten meedoen. Wat dat betekent? Dat de omgeving een stem moet krijgen. Ook Friesland, Gelderland en Overijssel. Ik hoop niet dat Hans Alders weer voorzitter wordt.''

,,Of het uitgesloten is dat ik terugkeer naar het CDA? (De Jonge zegde zijn lidmaatschap op nadat de partij ging regeren met de PVV). Nee. Maar ik las onlangs dat Eelco Brinkman zei dat het CDA weer het gesprek moet aangaan met de PVV. Dat vind ik zo'n ondemocratische club. Het leeft nog steeds in de achterban van het CDA, hoor. Veel mensen hebben er nog moeite mee.''

Koffie met Frank Patat of Arjen Lubach?